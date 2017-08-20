Поліція повідомила, що викрадене її авто знайшли

Національна поліція України повідомила, що викрадене днями її службове авто знайшли на Київщині, в Обухівському районі.

За повідомленням, оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції і працівники Головного управління поліції в Київській області також затримали групу з п’яти викрадачів.

«Як і обіцяли», – додали в Департаменті карного розшуку.

Голова Нацполіції Сергій Князєв, який першим повідомив про це, також уточнив, що затримані й троє організаторів викрадення. «Казав, що затримаємо», – додав він.

У п’ятницю він підтвердив факт викрадення службового авта поліції.

Раніше того дня журналіст Сергій Мальнєв заявив, що йшлося про службове авто заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, яке вкрали ще 11 серпня з-під будинку його водія.