Прокуратура Одещини почала розслідування через жорстоке поводження в СІЗО

Слідчі прокуратури Одеської області почали розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством, діями, які ображають особисту гордість потерпілого) у зв’язку з виявленими фактами жорстокого, нелюдського поводження з утриманими у слідчому ізоляторі, повідомили у прокуратурі.

Як мовиться в повідомленні, ці факти виявили в суботу співробітники прокуратури Одещини з участю представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області.

«Тривають першочергові слідчі дії», – мовиться в повідомленні без дальших подробиць.

У суботу уповноважений із прав людини Валерія Лутковська через фейсбук звернулася до генерального прокурора України Юрія Луценка з приводу фотографії з одеського СІЗО, на якій, за її словами, «однозначно слід від кийка» на спині утримуваного. Фото зробив того дня її регіональний представник в Одесі. «Цей випадок вражає», – написала вона.

«Знаю, що там працює і регіональна прокуратура, але мені здається, що контроль має бути щільнішим! …Завтра там може бути ще гірше. Ми там будемо. Але чи буде відповідна реакція з боку прокуратури?» – написала Лутковська.

Також у суботу в Одесі кілька десятків родичів утримуваних у місцевому слідчому ізоляторі прийшли з протестом до СІЗО, що на Люстдорфській дорозі. Вони стверджують, що після жорстокого вбивства інспектора Державної пенітенціарної служби (ДПтС) у цьому СІЗО там «розпочалися репресії».

Про те, що «спецназ б’є ув’язнених», написав у фейсбуці ще у п’ятницю також капелан СІЗО і Південної виправної колонії № 51 священик УПЦ (КП) Дмитро Краснобаєв.

Як повідомили Радіо Свобода в пенітенціарній службі, на території СІЗО «проходять режимні заходи». У чому вони полягають, у відомстві не уточнили, зазначивши, що після жорстокого вбивства співробітниці одеського СІЗО начальника слідчого ізолятора В’ячеслава Коваля звільнили.

Радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк тоді ж, у суботу, заявив у фейсбуці: «Змушений прокоментувати чутки, які більше схожі на істерики, навколо ситуації, пов’язаної з резонансною подією у слідчому ізоляторі тимчасового утримання, що нещодавно відбулося в Одесі, ніби зараз там «беспредельний шмон» та «ломают людей», грубо порушуючи права та свободи громадян, що утримуються».

При цьому він наголосив: «Після будь-якої, навіть незначної надзвичайної події, в таких закладах «шмони» – це звичайне явище, коли знищуються всякі «канатні дороги» (нелегальні схеми передачі за ґрати і всередині режимних закладів заборонених речей, «тюремна пошта» – ред.), вилучаються мобільні телефони, засоби зв’язку та заборонені речі».

Раніше у прокуратурі Одещини повідомляли, що ввечері в четвер на господарчому дворі СІЗО ув’язнений, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, зґвалтування, грабунок, незаконне позбавлення волі, вбив жінку-інспектора, її тіло розчленував і викинув у контейнер для сміття. За даними прокуратури, злочин скоїв 39-річний чоловік, який перебував у слідчому ізоляторі. Протягом останнього місяця він не перебував у своїй камері, а фактично жив і працював на господарчому дворі. Як повідомила тоді прокуратура Одеської області, за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов’язків співробітниками СІЗО відкрили кримінальне провадження.