Військові заперечили повідомлення про просування на Світлодарській дузі

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині сходу України заперечили повідомлення в соцмережах, ніби підрозділи Збройних сил України просуваються вперед і займають нові позиції по лінії фронту так, що це суперечило б мінським домовленостям про врегулювання в регіоні.

Зокрема, неправдивою названа інформація, ніби військові підрозділи однієї з окремих механізованих бригад пройшли вперед на два кілометри і закріпилися в районі Світлодарської дуги.

«Прес-центр штабу АТО повідомляє, що всі підрозділи Збройних сил України, які беруть участь у проведені АТО, займають райони, визначені мінськими угодами. Лінію розмежування ніхто не перетинає», – наголошено в повідомленні.

Світлодарська дуга – частина лінії фронту біля міста Світлодарська – виникла після окупації російськими гібридними військами міста Дебальцева в лютому 2015 року. Це сталося вже після фіксації лінії розмежування восени 2014-го, і, відповідно до мінських домовленостей, Дебальцеве з довколишніми територіями має бути під контролем Києва, тому можливі просування там українських військ не будуть порушенням лінії розмежування.

Бої на Світлодарській дузі спалахують регулярно. Раніше українські війська дійсно просунулися там на кілька кілометрів, які займала нікому не підконтрольна «сіра зона», і майже впритул наблизилися до позицій бойовиків, так що подальше якесь значне просування без масштабних бойових дій уже практично неможливе.

Повідомлення про «просування українських військ на Світлодарській дузі» – то на кілометр, то на півтора, тепер уже на два кілометри – останніми місяцями регулярно з’являються в соцмережах і прихильників Києва, і сепаратистів.