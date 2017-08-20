В Іспанії поліція продовжила пошуки підозрюваного в нападі в Барселоні

Поліція в Іспанії продовжує пошуки громадянина Марокко, якого підозрюють у причетності до двох нападів у п’ятницю в Барселоні і сусідньому курортному містечку, внаслідок яких загинули 14 людей.

Поліція не виключає, що цей чоловік, 22-річний Юнес Абуяакуб, зумів пробратися через кордон у Францію.

За даними провінції автономної області Каталонія, столицею якої є Барселона, в місті Алканар, де напередодні нападу стався вибух у житловому будинку, що цілком зруйнував його, в руїнах цього будинку виявили рештки близько 120 газових балонів.

Поліція вважає, що саме в цьому будинку протягом кількох місяців планувалися й готувалися напади.

За попередніми повідомленнями, також у руїнах цього будинку виявили сліди вибухівки, яку часто використовують екстремісти. Правоохоронці припускають, що вибухівка і балони мали стати частинами вибухових пристроїв, які також мали бути підірвані при нападах.

У цьому будинку при вибуху загинули двоє людей – як вважають, члени групи нападників.

Іще п’ятьох підозрюваних нападників застрелила поліція, коли вони наїжджали автом на людей у місті Камбрілс під Барселоною. В тому інциденті загинула одна людина і кілька потерпіли.

Але водія авта, який убив 13 людей і поранив понад сто, давлячи їх автофургоном у центрі Барселони, досі не знайшли.

Слідство також вивчає можливу причетність до радикалізації нападників імама мечеті міста Жирони, теж у Каталонії.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».