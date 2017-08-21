Еліна Світоліна зберегла четвертий рядок у рейтингу Жіночої тенісної асоціації

В оприлюдненому 21 серпня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла четвертий рядок, здобутий завдяки перемозі на турнірі в Торонто тиждень тому.

А от у чемпіонській гонці, яка визначає список учасниць підсумкового турніру року, 22-річна українка опустилася з першого на третій рядок. Це сталося через невдачу на турнірі в американському Цинциннаті, де Світоліна зачохлила ракетку вже в третьому колі, програвши німкені Юлії Ґерґес.

Поточний змагальний тиждень Світоліна пропускає, щоб краще підготуватися до останнього з чотирьох найпрестижніших турнірів сезону – відкритого чемпіонату США. US Open стартує у Нью-Йорку 28 серпня, українка буде серед перших сіяних на цьому змаганні.