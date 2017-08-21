Путін призначив заступника Лаврова новим послом Росії в США

Президент Росії Володимир Путін призначив Анатолія Антонова новим російським послом у США. Повідомлення про це оприлюднене 21 серпня на сайті Кремля.

Іншим указом Путін звільнив Антонова із посади заступника голови Міністерства закордонних справ Росії.

Крім того, як йдеться в повідомленні, президент Росії підписав указ, яким звільнив попередника Антонова на посаді посла, Сергія Кисляка.

Кисляк 22 липня залишив США після того, як закінчився його 9-річний термін перебування на посаді посла Росії у Вашингтоні. Як повідомили в посольстві Росії, від’їзд 66-річного Кисляка є частиною його запланованого перепризначення.

Відносини США й Росії останнім часом значно загострені через низку розбіжностей, серед яких дії Росії в Україні і Сирії чи її втручання у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили всі спецслужби США у спільній заяві (Москва заперечує це). При цьому посол Кисляк був одним із головних фігурантів із російського боку в розслідуваннях про деталі такого втручання, які ведуть у США Федеральне бюро розслідувань і кілька комітетів Конгресу.