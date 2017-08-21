Інцидент у Марселі поки що не розглядають як теракт – прокурор

Наїзд на автобусні зупинки у французькому Марселі наразі не розглядають як теракт, повідомив прокурор Ксав’є Тараба.

За його словами, правоохоронці не мають доказів, які свідчили б про терористичну природу інциденту, внаслідок якого одна людина загинула, ще одна була поранена.

Підозрюваного затримали. За словами прокурора, у нього знайшли лист із психіатричної клініки. «Ми більше зосереджуємося на цій лінії розслідування», – сказав Тараба агенції AFP.

Мовнику France Info прокурор заявив, що підозрюваний є громадянином Франції, він відомий поліції у справах про крадіжки, наркотики і носіння зброї.

21 серпня одна людина загинула, ще одна була поранені, коли чоловік на автомобілі врізався в дві автобусні зупинки у Марселі на півдні Франції.

Інцидент стався у той час, як в Європі підвищений рівень безпеки через минулотижневі напади в Іспанії.