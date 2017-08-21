У Таджикистані росіянці присудили значний штраф за «контрабанду» двокопійчаної царської монети

У Таджикистані один із районних судів столиці Душанбе присудив до сплати значного штрафу громадянку Росії, в якої при виїзді з країни виявили російську монету 1823 року у дві копійки, за «спробу контрабанди історичної цінності».

За рішенням суду, росіянка Тетяна Хужина зможе виїхати з Таджикистану, коли сплатить штраф у п’ять тисяч сомоні (майже 14,5 тисяч гривень), повідомили в суді Радіо Озоді, таджицькій службі Радіо Свобода.

Самі ж дві копійки конфіскують і виставлять у місцевому музеї.

Державне обвинувачення просило для неї шести років позбавлення волі, погоджуючись на винесення такого вироку умовно, бо жінка має малу дочку. Максимальне покарання за законодавством Таджикистану могло становити десять років позбавлення волі.

Росіянка, за словами її адвоката Рустама Гакімова, заявила, що погоджується з вироком і не буде його оскаржувати.

Задоволення вироком висловив і консул Росії в Таджикистані Олег Жуков.

Слідство заявляло, що, за даними Міністерства культури Таджикистану, мідяна монета царської Росії становить значну історичну, культурну, музейну і нумізматичну цінність, а відтак спроба вивезти її з країни без митного декларування кваліфікується як спроба здійснити злочин за статтею Кримінального кодексу Таджикистану про контрабанду.

У консульстві Росії в Душанбе натомість заявляли, що монета не має ніякої нумізматичної вартості, до того ж вона в поганому фізичному стані, напівстерта, і її ціна за загальновизнаним нумізматичним каталогом Краузе становить від двох до чотирьох доларів США (від 51 до 102 гривень).

Сама Тетяна Хужина розповідала журналістам, що намагалася здати цю монету в Росії в ломбард, але там її оцінили максимум у 200 рублів (близько 86 гривень).

За повідомленнями, 41-річна жінка народилася і прожила в Душанбе все життя до 2012 року, коли з дочкою перебралася до Росії, але відтоді вона ще кілька разів приїжджала до рідних місць у Таджикистані. Монету вона знайшла серед старих речей і після невдалої спроби здати її до ломбарду вирішила носити з собою в гаманці як «талісман на щастя», таким чином ця монета дісталася разом із нею до Таджикистану. Наприкінці червня її затримали через цю монету перед вильотом із Душанбе до Москви.

За законодавством Таджикистану, вивезення старовинних монет поза межі країни заборонене. У країні час від часу затримують людей за «спроби контрабанди» таких монет із Таджикистану, в тому числі й монет Російської імперії, до якої Таджикистан свого часу належав.