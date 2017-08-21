Президент Сербії заявив про «агресивну діяльність» проти дипломатів країни в Македонії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград відкликав весь склад працівників свого посольства у столиці Македонії Скоп’є через наявні «свідчення дуже агресивної діяльності» проти Сербії і її посольства.

«Доказів достатньо», – додав Вучич, виступаючи перед журналістами, але не пояснив, про що саме йдеться.

Він лише висловив сподівання, що за сім чи десять днів усе повернеться до норми.

Тим часом міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич заявив агентству «Тан’юґ», що частина працівників посольства повернеться до Скоп’є наступного тижня. Посол Сербії, за його словами, повернеться пізніше після консультацій у Белграді.

У Македонії ввечері в неділю повідомляли, що отримали ноту від посольства Сербії у Скоп’є з інформацією, що весь склад працівників посольства викликаний до Белграда «для консультацій».

Як повідомило тоді Міністерство закордонних справ Македонії, причин цього тоді не пояснили.

Міністерство наголошувало, що Македонія, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, вживає всіх заходів для захисту безпеки і недоторканності посольства Сербії у Скоп’є.

Відносини між Македонією і Сербією погіршилися від часу зміни влади у Скоп’є раніше цього року: у травні, майже через півроку після парламентських виборів, прем’єр-міністром Македонії став голова доти опозиційної партії «Соціал-демократичний союз Македонії» Зоран Заєв. Іще перед тим, як Заєв обійняв прем’єрську посаду, він звинуватив керівництво Сербії в підтримці сербського націоналізму. Дачич тоді назвав той виступ Заєва «грубим і скандальним нападом» на Вучича, на той час прем’єр-міністра Сербії, і його уряду.