«Укрнафта» анонсує скорочення персоналу через непродовження ліцензій

«Укрнафта» заявила про намір «істотно скоротити інвестиційну програму» у другій половині поточного року через відмову продовжити 9 ліцензій на видобуток нафти і газу та пов’язаних з цим фінансових втрат. Про це йдеться на сайті підприємства.

«Компанія також розглядає низку заходів щодо зниження витрат, в тому числі заходи для скорочення персоналу в деяких структурних одиницях, з тим, щоб забезпечити повну і своєчасну сплату податків. Компанія підготує відповідні плани і почне їх реалізацію до кінця поточного місяця», – мовиться у повідомленні.

За підрахунками компанії, станом на 18 серпня через вимушену зупинку видобутку недоотримано 560 мільйонів гривень чистого доходу, а до кінця року очікувані втрати складуть близько 1,8 мільярда.

Борг «Укрнафти» перед бюджетом станом на кінець червня склав 13,2 мільярди гривень, повідомляла прес-служба компанії 16 серпня.

Одним із акціонерів ПАТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України», що володіє пакетом акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція його статутного капіталу. Другим за величиною акціонером ПАТ є структури, пов’язані з бізнесменом Ігорем Коломойським.