Росія: через масштабну пожежу в Ростові-на-Дону порушили справу про «свідоме знищення майна»

У Росії правоохоронці через масштабну пожежу в житловому секторі в центрі міста Ростова-на-Дону на півдні європейської частини країни порушили кримінальну справу за статтею про «свідоме знищення чи пошкодження майна», повідомили в поліції Ростовської області.

За словами губернатора області Василя Голубєва, правоохоронці щонайсерйозніше розглянуть версію підпалу.

Станом на пізній вечір понеділка рятувальники заявили про локалізацію пожежі, що охопила забудову площею майже в 10 тисяч квадратних метрів, але погасити її ще не вдалося – ситуацію ускладнює щільна забудова і вітер.

Жертв унаслідок пожежі немає. За словами губернатора, до лікарень звернулися 36 людей, із них троє з відносно незначними опіками, також потерпів один рятувальник – він зазнав черепно-мозкової травми.

Загалом із зони пожежі евакуювали близько 650 людей. Від пожежі потерпіли 120 будов, із них 98 житлових. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації, потім його розширили на територію всієї області.