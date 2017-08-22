У восьми областях України оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 22 серпня в Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У зв’язку з цим рятувальники попереджають, що це створює передумови для різкого збільшення кількості пожеж. Зазначається, що лише минулої доби в Україні виникло 512 загорянь на відкритих територіях.

Триває гасіння масштабних лісових пожеж у Дніпропетровській , Житомирській та Луганській областях. Державна служба надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.