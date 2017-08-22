Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
22 Серпень 2017, Київ 10:14
Новини | Події

У восьми областях України оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

Гасіння лісової пожежі в Україні, ілюстративне фото

У восьми областях України оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 22 серпня в Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У зв’язку з цим рятувальники попереджають, що це створює передумови для різкого збільшення кількості пожеж. Зазначається, що лише минулої доби в Україні виникло 512 загорянь на відкритих територіях.

Триває гасіння масштабних лісових пожеж у Дніпропетровській , Житомирській та Луганській областях. Державна служба надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG