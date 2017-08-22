МЗС: українців немає серед постраждалих від землетрусу в Італії

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що, за попередньою інформацією, українців немає серед загиблих і постраждалих внаслідок землетрусу в Італії.

Як повідомляє департамент консульської служби МЗС, такі дані навів консул України в Неаполі.

Внаслідок землетрусу магнітудою 4, що стався на острові Іскія біля Неаполя, загинули щонайменше двоє людей, кілька десятків були травмовані.

Італійські рятувальники повідомляють, що намагаються звільнити двох братів віком 7 і 11 років, які застрягли під завалами після землетрусу.

Майже рік тому, 24 серпня 2016-го, Італію сколихнула серія землетрусів, тоді під завалами загинули близько 300 людей. 25 тисяч громадян залишися без житла.