Ватикан: є «позитивна динаміка» в підготовці візиту папи Франциска в Росію

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявляє про «позитивну динаміку» в розвитку ідеї про візит папи римського Франциска до Росії. Водночас 22 серпня після зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим він припустив, що попереду ще багато роботи, перш, ніж цей візит відбудеться.

Паролін не озвучив конкретної дати можливого візиту.

Державний секретар Ватикану 22 серпня також зустрівся з головою Російської православної церкви Кирилом, а 23 серпня у Сочі провести зустрів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Папа Франциск намагається подолати давні розбіжності між католицькою і православною гілками християнства і вже зустрічався в лютому 2016 року з патріархом РПЦ Кирилом, коли обидва перебували з візитом на Кубі.