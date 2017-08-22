Понад 100 тисяч гривень зарплати отримав держсекретар МВС – #Точно

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ Олексій Тахтай у серпні отримав заробітну плату в розмірі 102 297 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Кабінет міністрів призначив заступника міністра внутрішніх справ Олексія Тахтая на посаду державного секретаря Міністерства внутрішніх справ 30 листопада 2016 року, попри те, що антикорупційні активісти закликали голову уряду не робити цього.

Наприкінці 2015 року Олексій Тахтай, перебуваючи в статусі заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, був помічений за використанням автомобіля колишнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова Cadillac Escalade з номерами прикриття, повідомляли «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший».

Окрім цього, Олексій Тахтай фігурував у скандальному відео, знятому Службою безпеки України. На ньому учасники ведуть бесіду про вигоди з продажу піску, походження якого невідоме, що зберігався на державному підприємстві «Спецсервіс».