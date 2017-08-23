У Росії слідство просить суд про домашній арешт режисера Серебренникова

У Росії слідство просить Басманний суд Москви про домашній арешт художнього керівника «Гоголь-центру» Кирила Серебренникова. Про це повідомляють російські засоби інформації з посиланням на речницю суду.

Суд ухвалить рішення про запобіжний захід Серебренникову 23 серпня опівдні.

Затриманий у Росії режисер Кирило Серебренников відкинув звинувачення у розкраданні у великих розмірах, висунуті проти нього Слідчим комітетом Росії.

Художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» і засновника проекту «Сьома студія» Кирила Серебренникова затримали вранці 22 серпня у Санкт-Петербурзі, де він працював над фільмом, і доправили до Москви. Слідство підозрює його в організації розкрадання 68 мільйонів рублів (це близько 30 мільйонів гривень), виділених «Сьомій студії» протягом 2011–2014 років.

Російські громадські й культурні діячі виступили на захист Серебренникова, вони закликають не арештовувати його.

У Раді з прав людини при президентові Росії затримання режисера назвали «демонстративним». Голова комісії РПЛ із громадянських прав Микола Сванідзе зазначив, що затримання режисера «матиме дуже тяжкі наслідки для загальної атмосфери в країні».

У разі визнання винним 47-річному Серебренникову, який неодноразово критикував дії влади Росії, може загрожувати до 10 років ув’язнення.

У справі про розкрадання в «Сьомій студії» проходять бухгалтер і генеральний директор цієї організації Ніна Масляєва і Юрій Ітін, а також колишній директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський. Серебренникова в травні допитували у цій справі, але як свідка.