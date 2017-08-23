Апеляційний суд залишив під арештом підозрюваного у викраденні Вербицького і Луценка

Апеляційний суд Києва визнав законним арешт Олександра Волкова, якого підозрюють в у координації викрадення Юрія Вербицього та Ігоря Луценка під час подій Майдану.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перед початком засідання суд пікетували близько двох десятків активістів з вимогою «швидких, обґрунтованих і законних судових рішень». Підпалили шини. На акції були присутні, зокрема, депутати Ігор Луценко, якого викрадали разом з Вербицьким, та Борислав Береза.

29 липня цього року Печерський районний суд Києва обрав Олександру Волкову запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці без можливості вийти під заставу.

Активістів Євромадану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка невстановлені особи викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського.

Їх завезли за місто, катували та допитували, а потім кинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького було знайдено у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.