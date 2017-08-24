Росія оформила черговий «гумконвой» на Донбас без участі України – ДПСУ

Уранці 24 серпня на кордоні з Україною російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, 68-го так званого «гуманітарного конвою». Як повідомляє сайт Державної прикордонної службі України, оскільки переміщення «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

Загалом з 6:30 до 7:55 через російські пункти пропуску «Матвєєв Курган» та «Донецьк» на в’їзд в Україну заїхали дві колони т.з. «гумконвою» у складі 56 автомобілів. У вантажівках нібито перевозили дитячі харчові набори, медикаменти, медичне обладнання та учбову літературу.

«Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру. Крім того, завантаженість транспортних засобів складала близько 55%», – повідомили у ДПСУ.

Росія зранку 24 серпня заявила, що надіслала на окуповану частину українського Донбасу 68-й «гумконвой». Як стверджують у міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, колона доставить близько 750 тонн «гуманітарної допомоги».

Досі жоден із 67 попередніх таких «гуманітарних конвоїв» українських митних і прикордонних процедур не проходив, бо не відповідав ні міжнародному, ні українському законодавству. Через це українські прикордонники і митники, які чергують на російських пунктах пропуску на кордоні з окупованою частиною Донбасу «Донецьк» і «Матвеєв Курган» для можливого оформлення гуманітарної допомоги з Росії, щоразу змушені відмовлятися від такого оформлення. Дотепер українська міжвідомча група щоразу здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій, Росія вводить ці конвої через кордон в односторонньому порядку.

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги». Україна щоразу наголошує, що всі ці «гумконвої» з невідомими вантажами Росія вводить в Україну незаконно, без згоди і дозволу уряду України, без участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, який відмовляється супроводжувати їх, із грубими порушеннями українського і міжнародного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики, а ті вантажі, про які заявляє Росія, часто взагалі не можуть бути визнані гуманітарними – такі, як підручники за російськими навчальними програмами, які запроваджують бойовики на окупованій частині Донбасу.

Таку поведінку Росії також критикує Захід.

Попередній, 67-й такий «гуманітарний конвой» Росія ввела на окуповану частину Донбасу наприкінці липня. Від квітня Росія вдвічі скоротила частоту введення таких конвоїв – до одного разу на місяць із двох.