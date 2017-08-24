«Динамо» та «Олександрія» зіграють матчі-відповіді в Лізі Європи

Два українські футбольні клуби зіграють 24 серпня матчі-відповіді останнього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. До групового турніру спробують пробитися київське «Динамо» та «Олександрія», які о 20:00 розпочнуть поєдинки проти португальського «Марітіму» та білоруського БАТЕ відповідно.

Тиждень тому на виїзді кияни та олександрійці зіграли внічию: динамівці не пропустили в Португалії, але й самі не забили, а клуб із Кіровоградщини відповів своїм голом на взяття воріт футболістами БАТЕ.

У разі успіхів «Динамо» та «Олександрія» на груповій стадії приєднаються до луганської «Зорі».