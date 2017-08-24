У Києві затримали підозрюваного у причетності до вбивства іноземця

Поліція Києва заявляє про затримання підозрюваного у причетності до вбивства іноземця в столиці України. За повідомленням, правоохоронці затримали підозрюваного в автомобілі вбитого через кілька годин після убивства, скоєного пізно ввечері 23 серпня.

«При огляді автомобіля виявили плями крові, гільзи і пошкодження від куль. Чоловіка затримано, з ним працюють слідчі… Слідчі дії тривають, збираються докази, встановлюються всі обставини події, встановлюються можливі свідки і мотиви вбивства, а також інші особи, які мали відношення до цієї події», — поівдомив керівник київської поліції Андрій Крищенко.

У поліції додали, що відкрили дві кримінальні справи: за фактом умисного вбивства і за фактом заволодіння транспортним засобом. Підозрюваному чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше в поліції повідомили, що пізно ввечері 23 серпня в центрі Києва виявили тіло іноземця з численними вогнепальними пораненнями. Громадянином якої держави був загиблий, у поліції не уточнюють.