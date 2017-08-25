Росія: у Краснодарському краю у море впав автобус, 12 людей загинули

Автобус з робітниками впав у море в Краснодарському краї Росії вранці 25 серпня. Як повідомляють російські ЗМІ, 12 людей загинули, доля трьох залишається невідомою. Повідомляється, що 20 людей вдалося врятувати.

Всього у автобусі були 35 людей, які будували пірс для нафто-газової компанії в селищі Волна.

Пошуки зниклих людей тривають, причини події встановлюються. На місці падіння працюють водолази. Глибина моря в цьому місці – 12 метрів.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху.