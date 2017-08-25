Прокуратура: затриманому у справі про вбивство іноземця в Києві оголосили підозру

Чоловікові, затриманому у зв’язку зі вбивством іноземного громадянина в центрі Києва, оголосили про підозру, повідомили у прес-службі прокуратури столиці України.

Як повідомила речниця прокуратури Надія Максимець, його підозрюють в «умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб».

«Підозрюваного затримали під час спроби втекти з місця вчинення злочину на автомобілі. Зловмисником виявився 36-річний чоловік, що тимчасово проживає у столиці. На даний час з ним проводяться слідчі дії. Також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомила Максимець.

Досудове розслідування триває, додали у прокуратурі.

Раніше поліція повідомила, що пізно ввечері 23 серпня на вулиці Шота Руставелі в Києві застрелили іноземця. По місту оголосили план «перехоплення», підозрюваного затримали через декілька годин.

Громадянином якої держави був загиблий, у поліції не повідомляли.