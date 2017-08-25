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25 Серпень 2017, Київ 16:31
Новини | Міжнародні

Число загиблих внаслідок падіння автобуса в море у Росії зросло до 18

Рятувальники на місці падіння автобуса у море, Краснодарський край Росії, 25 серпня 2017 року

Російська влада повідомляє про зростання кількості жертв аварії автобуса з будівельниками, що впав у Керченську протоку в Краснодарському краї Росії, до щонайменше 18. Як повідомили місцеві рятувальники і лікарі, ще понад 30 людей доправили до лікарні, сім із них – у тяжкому стані.

Слідчий комітет Росії повідомив, що аварія сталася о восьмій ранку 25 серпня, коли автобус перевозив робітників, які займалися будівництвом пірсу, що належить ЗАТ «Таманьнафтогаз», по закінченні їхньої зміни.

За даними МНС Росії, автобус перевернувся і впав у море. На даний час транспортний засіб підняли із води, причину аварії з’ясовують.

Російські слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, а також надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Інцидент стався у селищі Волна на Таманському півострові, де робітники будують причал для нафтогазової компанії «Таманьнафтогаз».

Росія будує міст, що має з’єднати Таманський півострів із Кримом, незаконно анексованим нею в 2014 році.

Наразі не зрозуміло, чи пов’язане будівництво пірсу, на якому працювали загиблі робітники, з проектом мосту.

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