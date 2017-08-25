В ОБСЄ назвали вбивство шведської журналістки прикладом загроз для всіх журналістів

Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір заявив, що вбивство шведської журналістки Кім Валль вказує на загрози, яких зазнають журналісти загалом.

«На жаль, журналістика є ризикованою професією для багатьох, хто нею займається. Ті, хто працюють на місцях подій, цілком заслуговують на повагу і захист громадськості. Журналістки-жінки особливо вразливі перед нападами й залякуваннями», – заявив він.

Представник також привітав те, як швидко і ретельно правоохоронці Данії розслідують убивство, і висловив упевненість, що винні будуть притягнені до відповідальності.

Тим часом у Данії винахідник Петер Мадсен, якого підозрюють у вбивстві Кім Валль, відхилив висунені йому обвинувачення – в убивстві і нове, у знущанні з тіла. Він заперечив, що розчленував тіло журналістки, яке знайшли в морі 21 серпня без голови і кінцівок і 23 серпня ідентифікували. Він заявляє, що вона загинула внаслідок нещасного випадку на борту його приватного підводного човна, і він поховав її тіло в морі. За даними слідства, тіло було розчленоване свідомо.

30-річну журналістку Кім Валль востаннє бачили 10 серпня, коли вона у столиці Данії Копенгагені сідала на борт приватного підводного човна власного виробництва його винахідника Петера Мадсена, щоб ближче познайомитися з творцем судна, взяти в нього інтерв’ю і зібрати матеріали для статті про нього. Наступного дня човен затонув, його творця врятували і тоді ж узяли під арешт за підозрою в убивстві з необережності. Нині поліція припускає, що чоловік, відомий спалахами ексцентричної поведінки, сам затопив свій човен, усередині якого також знайшли сліди крові журналістки. На судовому слуханні про продовження йому запобіжного заходу у вигляді арешту наступного місяця обвинувачення йому планують змінити на свідоме вбивство. Його також збираються направити на психіатричне обстеження.