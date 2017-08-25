Військові повідомили про п’ять «провокативних» порушень перемир’я за день

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що від півночі, коли мав почати діяти новий постійний режим припинення вогню, і станом на 18-у годину бойовики порушували цей режим п’ять разів.

Таким чином, число обстрілів зменшилось більш ніж удвічі порівняно з попереднім днем, але все одно перший день перемир’я не пройшов повністю спокійно, мовиться в повідомленні.

При цьому ці п’ять випадків відкриття вогню «характеризуються як неприцільні та провокативні», додали військові. Бойовики не застосовували артилерії та мінометів.

«Суворо дотримуючись мирних домовленостей, українські військові зброю не застосовували», – наголошено в повідомленні.

Про можливі втрати за п’ятницю в ньому нічого не згадано. Раніше військові уточнили, що вже по півночі, тобто у п’ятницю, помер військовослужбовець, який був важко поранений унаслідок обстрілу ще до початку перемир’я, пізно ввечері в четвер.

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, наразі не виступали з заявами про становище на фронті за день. Іще вранці обидва угруповання заявляли про порушення перемир’я українськими військами протягом ночі і ранку: «ДНР» – про п’ять обстрілів, унаслідок яких, як там заявляють, був поранений мирний мешканець, і про загибель одного бойовика внаслідок роботи снайпера, «ЛНР» – про один обстріл його позицій.

Про новий режим припинення вогню, який мав почати діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року і стати постійним, днями домовилися учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.