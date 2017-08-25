Бойовики не дотримуються «шкільного» перемир’я – українська сторона СЦКК

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі не дотримуються «шкільного» перемир’я, яке почало діяти опівночі 25 серпня, повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на дані української сторони Спільного центру з координації та контролю (СЦКК).

«НЗФ ОРДО порушили перемир’я відразу, як воно почалося. За даними української сторони СЦКК, вже на другій хвилині встановлення «шкільного» режиму тиші бойовики обстріляли зі стрілецької зброї і крупнокаліберних кулеметів позиції сил АТО в районі селища Талаківка. З 00:30 по 00:45 годин 25 серпня, вдруге порушивши режим тиші, НЗФ ОРДО обстріляли будинки цивільних мешканців у селищі Зайцеве. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав», – йдеться в повідомленні.

За даними СЦКК, українські сили дотримуються оголошеного режиму тиші, тому «на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали».

Обстріли з боку бойовиків у СЦКК назвали «грубим порушенням Мінських домовленостей, відвертим небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках тристоронньої контактної групи… і зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту».

Вранці 25 серпня речник штабу української воєнної операції на Донбасі Анатолій Стельмах в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що через недотримання бойовиками перемир’я від початку доби загинув один український військовий.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські сили також порушили перемир’я, внаслідок чого, за їхніми даними, загинув один бойовик і поранений цивільний. В угрупованні «ЛНР» також звинуватили українських військових у порушенні режиму тиші. Про постраждалих не повідомляють.

Про новий режим тиші, який починає діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року, днями домовилися учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.