В ОБСЄ схвалили домовленість про припинення вогню на Донбасі

В Організації з безпеки і співпраці в Європі схвалили рішення Тристоронньої контактної групи оголосити на окупованій частині українського Донбасу черговий режим припинення вогню напередодні початку шкільного року з півночі 25 серпня безстроково.

Із заявами про підтримку цього рішення виступили чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіян Курц і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан.

Курц, зокрема, закликав сторони дотриматися своїх зобов’язань і нарешті забезпечити повне і постійне припинення вогню, щоб цивільні мешканці Донбасу могли жити без страху.

Апакан, зі свого боку, назвав рішення про перемир’я політичним сигналом із боку всіх підписантів мінських домовленостей, що заохочує. «Життєво важливо, щоб всім підрозділам по обидва боки ліні контакту були негайно віддані належні накази і запроваджені дієві дисциплінарні заходи, щоб забезпечити притягнення до відповідальності порушників, що мають на меті підірвати спільне зобов’язання», – наголосив він.

Раніше в середу Тристороння контактна група з участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей оголосила про повну підтримку безстрокового припинення вогню в зоні конфлікту на сході Україні у зв’язку з початком навчального року з півночі на 25 серпня.

Попереднього дня, пізно ввечері у вівторок, керівники України, Німеччини, Франції і Росії в телефонній розмові в так званому «нормандському форматі» висловили рішучу підтримку рішенню оголосити новий, сталий режим припинення вогню з нагоди початку навчального року.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою відразу кількох мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, домовлялися вже багато разів – востаннє наразі від 24 червня на час жнив, до 31 серпня. Та обстріли тривають. Досі режим припинення вогню не втримувався жодного разу. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.