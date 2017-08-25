В Афганістані не менш ніж 20 людей загинули внаслідок нападу на шиїтську мечеть

У столиці Афганістану Кабулі не менш ніж 20 людей загинули внаслідок нападу бойовиків на шиїтську мечеть, відповідальність за який узяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». Раніше повідомляли про менше число жертв.

Крім того, повідомив керівник медичної служби Кабула, не менш ніж 50 людей поранені, багато з них діти.

За повідомленнями поліції, двоє смертників підірвали себе біля входу до мечеті «Імам Заман» чи й уже в мечеті, іще двоє нападників увірвалися до будівлі. Перестрілка силовиків із ними протривала кілька годин, перш ніж їх застрелили. За словами свідків, нападники також кидали гранати біля входу до мечеті.

Як повідомив Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш, напад стався в час, коли люди якраз збиралися до мечеті для п’ятничної молитви – головної молитви тижня для мусульман.

За його словами, серед загиблих – і двоє працівників поліції.

Також, за повідомленнями, загинув і імам мечеті, що вів у ній службу Аллашу.

Інтернет-агентство «Амак», пов’язане з угрупованням «Ісламська держава», заявило, що відповідальність за напад на шиїтів бере це сунітське угруповання.

Шиїти складають меншість у переважно сунітському Афганістані і раніше вже зазнавали нападів із боку сунітських екстремістів, зокрема, «Ісламської держави» чи руху «Талібан».

Минулого місяця бойовики «Ісламської держави» заявили, що будуть нападати на місця справляння культу шиїтів по всьому Афганістанові. Такий напад вони вже здійснили 1 серпня – тоді внаслідок нападу на шиїтську мечеть у Гераті на заході країни загинули не менш ніж 32 людини і понад 60 були поранені.

Нинішній напад став першим значним нападом в Афганістані по тому, як днями президент США Дональд Трамп оголосив про нову стратегію Вашингтона щодо цієї країни, яка передбачає, зокрема, збереження і можливе посилення американської військової присутності в час, коли по всьому Афганістану посилює напади ісламістське угруповання «Талібан».