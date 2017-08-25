У Британії чоловік напав із ножем на поліцію, його затримали

У столиці Великої Британії Лондоні чоловік напав на працівників поліції з великим ножем, його затримали, повідомили правоохоронці.

Нападник легко поранив двох працівників поліції, вони не потребують медичної допомоги, повідомила поліція.

За словами правоохоронців, наразі ще зарано говорити, чи був цей напад терактом.

Напад стався неподалік Букінгемського палацу, резиденції королеви Єлизавети II і туристичного об’єкту, але вона зараз перебуває в іншій своїй резиденції в Шотландії.

У минулому на територію цього палацу вже кілька разів діставалися сторонні в час, коли королева була в ньому, востаннє минулого року.

Поліція у Британії посилила патрулювання біля головних туристичних об’єктів країни після низки нападів раніше цього року, зокрема в центрі Лондона, внаслідок яких загинули загалом 36 людей.