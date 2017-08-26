Десятки людей загинули в Індії в сутичках через визнання гуру винним у зґвалтуванні

Не менш ніж 30 людей загинули і понад 200 були поранені в Індії в перебігу заворушень, які спричинили послідовники провідника релігійного культу, якого суд визнав винним у зґвалтуванні двох його послідовниць іще 2002 року.

Понад сто тисяч прихильників Ґурміта Рама Рагіма Сінга, провідника культу «Дера Сача Сауда» («Табір істинної угоди»), зібралися біля будівлі суду в місті Панчкула у штаті Гаріяна на півночі країни у п’ятницю. Після оголошення вердикту про його вину спалахнуло насильство.

Телекадри з місця подій у ніч на суботу показували, як юрби палять автомашини, автобуси, мотоцикли і навіть пожежну машину.

За словами посадовців, порядок поліція відновила під ранок, розігнавши юрби подразливим газом, ґумовими кулями і дубцями, а також пострілами в повітря.

За звинуваченнями в підпалах і нищенні громадського майна затримали понад тисячу осіб.

У сусідньому штаті Пенджаб і у столиці Делі теж повідомили про випадки насильства з боку прихильників культу. Там теж палили автобуси чи вагони потягів.

Через ці події в Панчкулі і ще кількох районах запровадили комендантський час, у Делі оголосили заборону на масові зібрання.

Вирок 50-річному провідникові культу суд має винести в понеділок. Йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.