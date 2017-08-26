Україна відповідатиме критеріям, необхідним для членства в ЄС та НАТО – Порошенко

Україна відповідатиме критеріям, необхідним для членства в ЄС та НАТО. Про це заявив президент Петро Порошенко сьогодні у Києві на урочистостях з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців (СКУ).

У своєму виступі він зазначив, що «окремі політики в середині країни та за її межами також не вірять, що ми отримаємо і перспективу членства в ЄС, і перспективу членства в НАТО».

«Ми подолаємо ці бар’єри, ми змінимо країну. Україна буде відповідати тим критеріям, які необхідні для того, щоб подавати заявку на членство (в ЄС та НАТО – ред.). Ми продовжимо наш європейський та євроатлантичний шлях», – наголосив Порошенко.

У своєму виступі президент також зазначив, що Україна стала на шлях докорінних перетворень.

«Наступ на корупцію, реформа правосуддя, макроекономічна стабілізація і зростання економіки – першочергові пріоритети задля гарантування гідного життя українських громадян», – заявив він.

Світовий конгрес українців є міжнародною організацією, що координує діяльність українських громад у діаспорі і представляє інтереси понад 20 мільйонів вихідців з України.