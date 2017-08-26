Президент Киргизстану підписав указ про призначення свого соратника новим прем’єром

Новим прем’єр-міністром Киргизстану призначено Сапара Ісакова. Відповідний указ підписав 26 серпня президент цієї країни Алмазбек Атамбаєв. Дотепер Ісаков працював керівником апарату президента Атамбаєва.

Кандидатуру Ісакова на посаду прем’єра напередодні схвалили 97 зі 102 присутніх членів парламенту Киргизстану, однак це призначення мав ще затвердити президент країни.

Попередній прем’єр-міністр Сооронбай Жеенбеков у понеділок пішов у відставку, щоб балотуватися на посаду президента на виборах, призначених на 15 жовтня.

40-річний Сапар Ісаков член правлячої Соціал-демократичної партії, він є кар’єрним дипломатом і раніше контролював зовнішню політику в адміністрації Атамбаєва. Його називають вірним союзником чинного президента Киргизстану. Хоча президентський термін Атамбаєва, обраного у 2011 році, закінчується наприкінці 2017 року і він більше не має права балотуватися на ці посаду, деякі критики побоюються, що Атамбаєв може стати наступним прем’єр-міністром або призначити на цю посаду вірну йому людину.

У 2016 році Атамбаєв запропонував конституційні зміни, схвалені на грудневому референдумі, які посилили повноваження прем’єр-міністра. Опоненти побоюються, що ці поправки мають на меті зберегти Атамбаєва та його союзників при владі безстроково.