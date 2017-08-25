Новим прем’єром Киргизстану призначили соратника президента

Парламент Киргизстану призначив новим прем’єр-міністром країни Сапара Ісакова, що дотепер працював головою апарату президента Алмазбека Атамбаєва.

Зі 102 присутніх парламентарів 97 проголосували за Ісакова, який також є членом владної Соціал-демократичної партії.

Також парламент затвердив новий уряд, у якому переважають міністри з дотеперішнього складу.

Попередній прем’єр-міністр Сооронбай Жеенбеков у понеділок пішов у відставку, щоб балотуватися на посаду президента на виборах, призначених на 15 жовтня.

Чинний президент Атамбаєв, обраний 2011 року, не має права балотуватися знову. У Киргизстані можливість президентства конституційно обмежена одним-єдиним шестирічним терміном.