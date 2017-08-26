В Івано-Франківську вчетверте проходить свято винограду і вина

Виноградарів із Прикарпаття і Львівщини, Закарпаття і Буковини, Київщини і Хмельницького зібрав в Івано-Франківську 4-й фестиваль «Свято винограду і вина», який розпочався у суботу, 26 серпня, на площі Ринок.

Відвідувачі фестивалю, організованого Клубом виноградарів Прикарпаття, можуть придбати ягоди і розсаду, а також отримати консультації фахівців-виноградарів.

Відбувся конкурс, на якому глядачі обрали найкрасивіше, найсмачніше і найважче гроно. Цей виноград було одразу реалізовано на аукціоні, а вторговані гроші передадуть для потреб бійців на сході України.

Під час фестивалю також проводилася дегустація домашніх вин, а у неділю для глядачів проведуть майстер-клас з виготовлення вина.

За словами директора свята винограду і вина Василя Зварича, фестиваль проводять задля популяризації виноградарства, а девізом обрали вислів: «Хочеш бути щасливим – посади виноградну лозу».

Свято винограду і вина продовжиться в Івано-Франківську в неділю, 27 серпня.