До Дня Незалежності група українців піднялаcя на найвищу гору Чехії

З нагоди Дня державного прапора і Дня Незалежності України група із 50 українців та їхніх чеських друзів піднялаcя на найвищу гору Чехії – Снєжку. Про це повідомила у Facebook координаторка проектів громадської організації «Українська європейська перспектива» Галина Андрейців.

Учасники сходження на вершині розгорнули українські прапори, на одному з яких написали побажання Україні і сфотографувалися на пам’ять. Підписаний прапор активісти мають намір передати у посольство України в Чехії.

Українська громада в Чехії одна з найбільших і найстарших українських діаспор, яка налічує близько 100 тисяч людей. Організаторами сходження виступили Міжнародна громадська організація, що об’єднує українців усього світу «Українська європейська перспектива» та інформаційний портал, соціальна мережа українців, які живуть, навчаються, працюють та відпочивають в Чехії UAPORTAL.CZ.

Гора Снєжка, висота якої становить 1602 метри, є одним із символів Чехії, розташована на кордоні між Чехією та Польщею.