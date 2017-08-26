Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у Брюсселі на військовий патруль

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад чоловіка з ножем на двох бельгійських солдатів у Брюсселі 25 серпня.

Про це повідомило інформаційне агентство Amaq, яке часто публікує ексклюзивну інформацію від угруповання «Ісламська держава».

Бельгійські прокурори напередодні відкрили провадження щодо цього інциденту як «спроби терористичного вбивства».

Прокуратура заявила, що 30-річний підозрюваний був поранений двічі і доставлений до лікарні у критичному стані 25 серпня. Пізніше він помер від отриманих травм.

За даними правоохоронців, загиблий був відомий в поліції за звинуваченням у кількох нападах, але не вчиняв раніше злочинів, пов'язаних із тероризмом.

Прокуратура заявила, що підозрюваний є громадянином Бельгії сомалійського походження, обшукала його помешкання у Брюге неподалік від Брюсселю, але деталей не повідомила.

Військові, разом із поліцією, патрулюють вулиці Брюсселя з березня 2016 року, коли внаслідок нападів в аеропорті і в метро столиці Бельгії загинули 32 людини. У червні цього року військові застрелили підозрюваного смертника з вибуховим поясом на центральному вокзалі Брюсселя. Той інцидент розглядають як спробу теракту.