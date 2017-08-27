Поліція відкрила провадження через ДТП за участі сина Шуфрича

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху» за фактом ДТП у центрі Києва за участі сина народного депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича.

Як йдеться в повідомленні поліції Києва у Facebook, ДТП сталася ввечері 26 серпня, «автомобіль «Бентлі» на пішохідному переході збив чоловіка, потерпілого із травмами тіла «швидка» доставила в лікарню».

«Встановлено, що на момент аварії в салоні іномарки разом із водієм,1994 року народження, перебував його товариш. Також відомо, що авто не належить водієві, а було взяте в оренду. Під час спілкування з правоохоронцями водій пройшов тест на визначення стану сп’яніння і пройшов дослідження в лікарні: результати показали, що чоловік тверезий. Разом із тим, у нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння», – додали в поліції.

За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого – закрита черепно-мозкова травма, переломи передпліччя і гомілки.

У поліції Києва додали, що водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучений до матеріалів кримінального провадження. Автомобіль вилучили і доставили на арештмайданчик, розслідування триває.

У поліції не називають імені водія, але раніше про це ДТП повідомляла прес-служба депутата Шуфрича, за даними якої, за кермом автомобіля був його син.

Першу допомогу постраждалому надав син головного рабина України Моше Асмана, повідомив сам рабин на своїй сторінці у Facebook.