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29 Серпень 2017, Київ 06:11
Новини | Політика

Порошенко змінить правила гри в новому політичному сезоні? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Вступ України до НАТО: мета чи засіб? Порошенко у новому політичному сезоні змінить правила гри? Який з українських фільмів заслуговує на «Оскара»?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: військовий експерт Олег Жданов і професор кафедри міжнародних відносин ДонНУ Ігор Тодоров; політичний експерт Артем Нікіфоров і аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна; письменник, сценарист Андрій Кокотюха і голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

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