Трамп: США мають ладнати з Росією

Президент США Дональд Трамп повторив свої попередні висловлювання, що Вашингтон повинен мати кращі відносини з Москвою, і відмовився описати дії Росії в Європі впродовж останніх років як загрозу. 28 серпня на спільній прес-конференції з фінським президентом Саулі Нііністо фінські журналісти запитали Трампа, чи вважає він Росію загрозою.

«Я, на жаль, вважаю багато країн загрозою безпеці. Я б розглядав загрози з боку багатьох країн, але це все загрози, з якими ми зможемо впоратися, якщо це буде потрібно», – сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання щодо спільних військових навчань, проведених Росією та Китаєм у Балтійському морі, і планованих на вересень навчань поруч із країнами Балтії, президент США відповів, що «ми дуже захищаємо цей регіон». Щодо Росії Трамп також сказав, що «це велика країна, це ядерна країна, це країна, з якою ми маємо ладнати».

Президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав закон про запровадження нових санкцій щодо Росії. У коментарі, поширеному Білим домом, ішлося, що Трамп бачить серйозні недоліки в цьому законі, але підписує його задля національної єдності.

Сенат США 27 липня проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Обмеження також стосуються Північної Кореї та Ірану. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.