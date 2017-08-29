ГПУ: справу щодо співробітника СБУ, який збирав службову інформацію, передали до суду

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно співробітника СБУ, який під час виконання службових обов’язків збирав службову інформацію.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, кримінальне провадження проводилося за статтею 330 (передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) Кримінального кодексу України.

За даними Генпрокуратури, співробітник СБУ, який у процесі виконання своїх службових обов’язків здійснював збирання службової інформації, маючи безпосередній доступ до документів, у тому числі електронних, які містили службову інформацію у сфері оборони країни та мали гриф обмеження доступу «Для службового користування».

При цьому у Генпрокуратурі не уточнюють прізвища підозрюваного і з якою метою він збирав службову інформацію.