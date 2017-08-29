Росія: «Меморіал» визнав політв’язнем активіста, якого судять за критику влади

У Росії правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнем лідера «Татарського патріотичного фронту «Алтин-урда» Даніса Сафаргалі, якого судять, зокрема, за звинуваченням у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в соцмережі «ВКонтакте».
«Меморіал» заявляє, що Сафаргалі є «жертвою кампанії з переслідування опозиційних активістів татарського національного руху, розпочатої 2014 року».
Активіста затримали у жовтні 2016 року і звинуватили у хуліганстві, заподіянні шкоди здоров’ю і розпалюванні ворожнечі через інтернет.
Він відкидає всі звинувачення.
У розпалюванні ворожнечі Сафаргалі звинувачують через 15 публікацій в інтренеті, в яких він критикував російський уряд, президента Володимира Путіна і незаконну анексію Криму Росією.
Два інші звинувачення стосуються сутички, яка сталася біля гуртожитку в Казані у квітні 2016 року. Щодо звинувачення у хуліганстві, активіст пояснював, що захищав свою вагітну дружину від нападників, але не бив їх.
Правозахисники закликали владу негайно звільнити Сафаргалі, зняти звинувачення в розпалюванні ненависті і прозоро розслідувати справу про бійку.
Як очікують, вердикт у справі буде оголошений 31 серпня.
24 серпня прокурори в суді попросили п’яти років ув’язнення для Сафаргалі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ