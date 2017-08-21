Росія: активіста судять за пости у «Вконтакті» про Путіна і Крим

У Казані російське державне обвинувачення попросило суд призначити активістові «Татарського Патріотичного Фронту Алтин Урда» Данісові Сафаргалі до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням, зокрема, в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в соцмережі «ВКонтакте».

Сафаргалі, за даними слідства, висловлював свою думку про росіян, президента Росії, Російської православної церкви і ситуації з Кримом. Про це повідомляє проект Радіо Свобода «Idel.Реалії».

Крім екстремізму в соцмережі, Сафаргалі звинувачують в умисному заподіянні легкої шкоди здоров'ю та хуліганстві.

Активіст провину не визнав. Зокрема, зазначив, що не має стосунку до постів у соцмережах, про які йшлося у суді. А висловлюючись щодо звинувачення у хулігантві, він пояснював, що захищав свою вагітну дружину під час бійки при спробі виселення гуртожитку в Казані, де подружжя працювали комендантамм.

Сторона захисту наполягає на повному виправданні Сафаргалі.

Наступне засідання у цій справі призначено на 24 серпня.