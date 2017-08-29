Іллєнко: від України на премію «Оскар» претендуватиме фільм «Рівень чорного»

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко заявляє, що від України на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» претендуватиме український фільм «Рівень чорного».

«За Оскар побореться Валентин Васянович з «Рівнем чорного». Удачі!», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

«Рівень чорного» – український документально-ігровий драматичний фільм, знятий Валентином Васяновичем. Прем’єра стрічки відбулася у липні цього року на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Фільм розповідає про весільного фотографа Костянтина, в житті якого настає чорна смуга.

90-та церемонія вручення нагород престижної премії «Оскар» за заслуги у сфері кінематографу за 2017 рік відбудеться у березні 2018 року.