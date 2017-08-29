Щоб було 30 якісних фільмів, треба зняти мінімум 100 – кінокритик

Шанси будь-якого українського фільму здобути «Оскара» наразі невеликі, визнають кінознавці, але зауважують: сам рівень українського кіно останнім часом помітно виріс. Та для подальшого поступу, застерігають вони, вітчизняним кінодіячам потрібна як допомога держави, так і лояльність «свого» глядача.

Сьогодні Український оскарівський комітет визначить, яка українська стрічка боротиметься за нагороду Американської кіноакадемії в номінації «Кращий фільм іноземною мовою». Серед претендентів – вісім кінокартин: «Війна химер» Анастасії та Марії Старожицьких, «Dzidzio Контрабас» Олега Борщевського, «Жива» Тараса Химича, анімаційний фільм «Микита Кожум’яка» Манука Депояна, «Рівень чорного» Валентина Васяновича, «Стрімголов» Марини Степанської, «Червоний» Зази Буадзе та «Чужа молитва» Ахтема Сейтаблаєва.

Член Українського оскарівського комітету Андрій Халпахчі не відчуває великого оптимізму щодо шансів будь-якої з цих стрічок привезти до України «Оскара» цього року. За його словами, для того, щоби український фільм отримав нагороду американської кіноакадемії, наразі надто мало часу. Втім, заспокоює він, усе попереду.

Кіно українське було в стагнації. Сьогодні маємо вже високий середній рівень українського сучасного кіно, а шедеври ще мають прийти

«Кіно українське було в стагнації: не було фінансів, була слабка підготовка наших кінематографічних кадрів. Сьогодні все це є, але потрібно ще трохи часу. Сьогодні маємо вже високий середній рівень українського сучасного кіно, а шедеври ще мають прийти», – впевнений Халпахчі.

Голова Державного агентства України з питань кіно, продюсер та актор Пилип Іллєнко доповнює, що успішність фільму визначається цілою низкою критеріїв.

Успіх і увага залежать насправді від рівня не тільки самого фільму, а також від рівня уваги до кіноіндустрії загалом

«Успіх і увага залежать насправді від рівня не тільки самого фільму, того, наскільки він був успішним на міжнародних фестивалях, від промокампанії, як має бути восени організована в Америці, а також від рівня уваги до кіноіндустрії загалом. Цей рівень уваги, очевидно, в світі до України зараз зростає, зокрема в Європі. Будемо працювати над тим, щоб він зростав і в Північній Америці», – запевняє Іллєнко.

Кінокритик Сергій Тримбач визначає три основні чинники, які впливають на якість та успішність кіноринку, серед яких – його кількісні показники:

«Чим більше фільмів знімається – тим більший відсоток якісних картин. Для того, щоби було 30 якісних фільмів, потрібно зняти щонайменше 100», – зазначає кінокритик.

За словами ж Іллєнка, для того, щоб говорити про наявність самостійного кінопродукту, прем’єри вітчизняного кіно мають відбуватися в середньому двічі на місяць.

20-25 прем’єр на рік – максимально потрібна щорічна кількість, якщо ми говоримо про ігрове кіно

«Таким чином, близько 20-25 прем’єр на рік – максимально потрібна щорічна кількість, яка має виходити в широкий прокат, якщо ми говоримо про ігрове кіно. Але крім того, має бути документалістика, анімація, дебютні стрічки», – пояснює він. При цьому, впевнений голова Держагентства з питань кіно, наразі українське кіно не може існувати без державної підтримки.

«Прокатний ринок в Україні – один із найменших в Європі, а якщо співвідносити кількість населення і кількість кінотеатрів, то це, мабуть, найнижче співвідношення в Європі, так само, як і середня відвідуваність. Це стосується не тільки українських фільмів в прокаті, це стосується взагалі будь-яких фільмів в прокаті», – констатує він. Таким чином, український ринок не може самостійно окупити взагалі будь-який кінопродукт, тому без державного фінансування – нікуди, підсумовує Іллєнко.

Кіно – це зброя у війні за людські душі – Іллєнко

Однією з гучних прем’єр цього літа, що стала можливою завдяки державній підтримці, став фільм «Червоний». Стрічка розповідає про бійця УПА Данила Червоного, який очолює повстання політв’язнів у радянському концтаборі. Половину 20-мільйонного бюджету стрічки покрив бюджет. Автор однойменного роману та сценарію до фільму Андрій Кокотюха розповідає, що процес створення екранізації свідомо був максимально відкритим.

В нас усі матеріали робочі були у відкритому доступі, і це підігріло більший інтерес

«Деякі продакшн-студії дотримуються такої політики секретності, що от ми зараз вам сюрприз дамо, ми підігріваємо інтерес. А в нас всі матеріали робочі – звичайно, не у відзнятому вигляді, але у вигляді фотографій, інтерв’ю, репортажів зі зйомок – були у відкритому доступі, і, очевидно, це підігріло більший інтерес, ніж атмосфера таємниці», – впевнений письменник.

Напередодні Пилип Іллєнко повідомив на своїй Facebook-сторінці, що касові збори «Червоного», який вийшов у прокат 24 серпня, за вихідні склали майже 1,5 мільйона гривень.

Іллєнко впевнений, що саме увага аудиторії є вирішальним критерієм успішності кіно.

«Глядацька аудиторія, яка стає лояльною до українського кіно – саме вона забезпечує його касовий успіх чи неуспіх, забезпечує потім зростання кінотеатральної мережі і розвиток всіх інших професій, пов’язаних вже з комерцією в кіно», – впевнений він. Саме тому принципово важливим Іллєнко вважає формування власної кіноаудиторії, тим паче, що кіно, на його думку, є не менш важливим інструментом в гібридній війні, ніж армія.

«Це зброя, яка дозволяє боротися за людські душі», – переконаний Пилип Іллєнко.

Кількість українських фільмів і увага до них українського глядача – це найбільший успіх

Голова Українського оскарівського комітету, кінокритик Алік Шпилюк, у свою чергу, впевнений, що рівень українського кіно зростає:

«Кількість українських фільмів, які виходять в український прокат, і увага до них українського глядача – це найбільший успіх. Так само помітні українські фільми останнім часом і на міжнародній арені: вони отримують призи, беруть участь у престижних фестивалях класу «А» та інших. Тому можна сказати, що успіхи абсолютно об’єктивні», – переконаний кінокритик.

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