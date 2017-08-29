Гройсман доручив перевірити причини подорожчання скрапленого газу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі, правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу, визначити причини підвищення ціни на автомобільний (скраплений) газ.

«Я хочу, аби служби, від кого це залежить, навели порядок на ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить. Це диверсія проти України», – заявив Гройсман під час міжвідомчої наради, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Зараз маємо досягнути чіткої домовленості з учасниками – вони мають вжити заходів щодо мінімізації ціни найближчими тижнями», – додав прем’єр.

Гройсман зауважив, що протягом кількох тижнів потрібностабілізувати ситуацію – 15 вересня має бути «інша цінова картинка» на ринку скрапленого газу.

За інформацією Державної фіскальної служби, за 8 місяців поточного року обсяг імпортованого газу збільшився на 70 тисяч тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і перевищив 600 тисяч тонн.

У Кабміні зазначають, що, попри стрімке зростання ринку, спостерігається брак інфраструктури для створення запасів палива, також протягом року значно скоротилася кількість трейдерів, що постачають скраплений газ з Росії, звідки надходить найбільша кількість цього виду палива.

Протягом останніх кількох тижнів в Україні подорожчав скраплений газ. За даними Мінекономрозвитку, українські виробники скрапленого газу – «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укртатнафта» і приватні компанії – покривають не більше 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану, а обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту, що вплинуло на ціну.