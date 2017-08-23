Кубів доручив з’ясувати, чому в Україні подорожчав скраплений газ

Перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку Степан Кубів дав доручення дослідити причини подорожчання скрапленого газу в Україні. Про це чиновник написав у Facebook.

За його інформацією, відповідне доручення отримали профільне міністерство, Державна регуляторна служба, Антимонопольний комітет, Державна фіскальна служба та Державна служба статистики.

Раніше Міністерство економічного розвитку заявило, що в Україні подорожчав скраплений газ.

«Українські виробники скрапленого газу - Укргазвидобування, Укрнафта, Укртатнафта і приватні компанії - покривають не більше 20% потреб ринку. Решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн. Обмеження з боку РФ призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і, на жаль, його дефіциту. Це вплинуло на ціну. Таке пояснення дають експерти», – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці міністерства. У свою чергу, воно обіцяє повідомити про результати власного дослідження причин подорожчання цього виду палива, як тільки ті будуть готові.

Наприкінці 2016 року в імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. Спочатку Енергетична митниця Державної фіскальної служби зупинила оформлення декількох партій пального, а потім Мінекономрозвитку видало наказ, згідно з яким, проти компаній-імпортерів нафтопродуктів введені спеціальні санкції: заборона зовнішньоекономічної діяльності. Причиною зупинки стало кримінальне провадження від 16 листопада 2016 року за статтею 285-5 («фінансування тероризму»), яке відкрило СБУ.

Водночас, наприкінці лютого 2017 Степан Кубів підписав накази про скасування санкцій щодо імпортерів скрапленого газу.