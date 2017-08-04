Містян залишити у спокої, на селян покласти побільше – експерт про абонплату за газ

Гості передачі «Ваша Свобода»: Андрій Герус, член правління бізнес-ради «Ціна держави», колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не змогла у п’ятницю ухвалити проект нової методики розрахунку абонплати за послуги облгазів. Засідання закрили через те, що проведенню заважали присутні представники Федерації незалежних профспілок. Голова НКРЕКП Дмитро Вовк у коментарі Радіо Свобода пояснив, що поняття «абонплата» у новій методиці немає.

Дмитро Вовк: На сьогодні виносилося питання щодо схвалення проекту змін до методики для публічного обговорення. Те рішення, яке виносилося на сьогоднішній день, навпаки, передбачало скасування поняття абонплати, підвищення прозорості на етапі розгляду тарифів та залучення місцевої громади, а також спрощення процедури заміни лічильників. Але навіть ці позитивні зміни деякі політичні сили та активісти, які дозволяють кидатися взуттям, лаятися або не знають взагалі тему сьогоднішнього засідання... воно було зірване. Прошу вас зайти на сайт регулятора, продивитися питання, які сьогодні виносилися – слова «абонплата» ви там не знайдете.

– Ми подивилися на сайті ці рішення. У змінах до договору розподілу природного газу пропонується прибрати слово «абонплата» і замінити словами «замовлена потужність». Чи від цього зміниться сума, яку доведеться людям платити за газ, поки що не зрозуміло

Пане Герус, що відбувається з цією абонплатою чи із замовленою потужністю? Що це взагалі?

У квартиру входить газ і є лічильник з максимальною потужністю Х, тепер цю потужність просто назвали максимальною. Хоча по факту її не замовляли. Це зміна вивіски

​Андрій Герус: Є попереднє рішення дещо видозмінене і змінена термінологія. Дійсно, абонплату тепер називають платою за замовлену потужність, а замовленою потужністю тепер називають те, що раніше називалося максимальною потужністю. Тобто, якщо до вас у квартиру входить газ і є лічильник з максимальною потужністю Х, то тепер цю максимальну потужність просто назвали максимальною потужністю. Хоча ви по факту її не замовляли. Тому це в значній мірі зміна вивіски.

Для квартир у містах, де є газові плитки, але немає лічильників, плата за потужність знизиться. Для сільських жителів, які дуже часто будували газові мережі за власні кошти, у кращу сторону нічого не змінюється

Хоча є деякі зміни по суті. Наприклад, для квартир у містах, де є газові плитки, але немає лічильників, там дійсно ця абонплата або плата за потужність, згідно з цим проектом, знизиться. Та все ж для сільських жителів, які дуже часто будували газові мережі за власні кошти, підводили газ до себе в село, у кращу сторону практично нічого не змінюється. І це є проблема.

Політична доцільність, щоб у містах, зокрема у Києві, залишити спокій, тут люди можуть виходити на вулиці, на сільських жителів можна покласти щось більше

На превеликий жаль, політична доцільність така, щоб у містах, зокрема в Києві, залишити спокій, тому що тут люди можуть виходити на вулиці, на сільських жителів можна покласти щось більше. Це є проблема. Тому що в нас в Україні якраз у селах люди не мають більшого достатку, не є більш забезпеченими людьми, як, наприклад, у Києві.

– А який вихід із цієї ситуації Ви бачите?

Андрій Герус: Вихід з ситуації є. Є вартість газу як товару. Це одна вартість. Інша вартість – щоб цей газ протранспортувати. Ці вартості треба розділити – вартість газу і вартість прокачки, транспортування газу. Тому наразі кажемо тільки про вартість транспортування. Пропонували зробити, незважаючи на те, скільки газу ти спожив, потрібно платити якусь фіксовану плату за транспортування. Це не є правильно. У Європі за транспортування плата розділена на дві частини. Маленька фіксована плата, коли влітку, наприклад, споживають менше, все рівно у трубі тиск газу тримається – облгаз має виконувати якусь роботу, щоб утримувати тиск. Але основна частина плати за транспортування залежить від того, скільки ти спожив газу. Споживаєш менше – економиш, у тебе великий будинок і споживаєш багато – більше платиш.

Люди, які намагаються зекономити, будуть платити багато, а які споживають багато, для них можуть платіжки навіть зменшитися. Зазвичай газу споживають багато люди, які живуть у Конча-Заспі і у великих будинках. Тому потрібно вводити двоставковий тариф

Але таким чином не відбувається перерозподілу, що ті люди, які намагаються зекономити споживання газу, у зв’язку з цією абонплатою все рівно будуть платити багато, а ті, які споживають багато газу, то для них можуть платіжки навіть зменшитися. Зазвичай газу споживають багато люди, які живуть у Конча-Заспі і у великих будинках. Тому потрібно вводити так званий двоставковий тариф, де є фіксована плата маленька, а більшість плати за транспортування залежить від обсягу спожитого газу.

Я рекомендував би звертатися до облгазів, щоб змінити лічильник на меншої потужності. Навіть якщо введеться абонплата, то це вже буде менша плата

У зв’язку з дорожчанням газу відбулося те, що уряд і очікував: масова економія споживання газу. Хтось споживає менше, а хтось паралельно з газовими, наприклад, як мої батьки у селі, поставили твердопаливний котел, який працює на вугіллі. Для таких домогосподарств абонплата, коли рахують по повній максимальній потужності, буде невигідна. Ця абонплата ще не ухвалена і має бути дещо видозмінена. З іншого боку, я рекомендував би звертатися до облгазів, щоб змінити лічильник на лічильник меншої потужності, якщо відбувається постійне споживання меншої кількості газу. Навіть якщо введеться абонплата, то це вже буде менша плата.

Всі затрати облгазу покриває споживач. Чи немає витрат по завищених цінах, роздутих затрат. Це основна робота регулятора, який її не дуже робить останнім часом

Що ж до облгазу, то це тарифна компанія. Всі затрати облгазу покриває споживач. І в облгазу має лишатися маленький прибуток, мінімальна норма прибутковості в бізнесі. Але тут критично важливим питанням є визначити, чи всі витрати є справедливим, чи немає витрат по завищених цінах, чи немає роздутих затрат. Це основна робота регулятора, який її не дуже робить останнім часом.

– З цією абонплатою було стільки пристрастей, політичних заяв. Прийшло літо – ми знову до неї повернулися. Пам’ятаємо, з якими скандалами навколо НРКЕКП відмовилися від цієї ідеї абонплати. Чому до неї весь час повертаються?

Питання політичне. Керівництво НКРЕКП не до кінця усвідомлюють відповідальність за рішення, які ухвалюють

​Андрій Герус: Питання значною мірою політичне. Регулятор і керівництво регулятора НКРЕКП не до кінця усвідомлюють відповідальність за рішення, які ухвалюють. Це рішення для 45 мільйонів усієї України. Це рішення, наприклад, найбільше підвищує плату в Закарпатській області, бо там своя специфіка – немає централізованого теплопостачання, індивідуальні газові котли навіть у багатоповерхових квартирах. Методику тарифів треба змінювати. Але як це роблять, хоча й загальна ідея нібито непогана, у деталях вбиває хорошу ідею.