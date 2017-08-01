«Раніше крали в монополіста, тепер крастимуть у сусіда» – експерт про комерційний облік компослуг

Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», який після офіційної публікації набирає чинності 2 серпня, передбачає обов’язкове оснащення лічильниками на тепло та гарячу і холодну воду всіх будинків. При цьому комерційний облік буде відбуватись саме за показниками цих будинкових лічильників, що викликає занепокоєння в частини суспільства: чи не доведеться тепер платити за сусідів? Розробники закону запевняють, що комунальні тарифи мають знизитись, а мешканці будинків – стати більш відповідальними та економними у споживанні води і тепла. Експерти говорять про брак механізмів впливу на недобросовісних споживачів.

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Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» зобов’язує компанії – надавачів послуг із центрального тепло-, водопостачання та водовідведення, встановити у кожному багатоквартирному будинку лічильники тепла та води. Оператори можуть встановити прилади обліку або за кошти споживачів, або прокредитувати на строк до 5 років, або зробити це за рахунок державних або місцевих програм, зазначає один з авторів закону, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Дмитро Андрієвський. Якщо до 1 жовтня 2018 року не будуть встановлені будинкові лічильники то компанія-постачальник сплатить штраф у розмірі 36 прожиткових мінімумів. Основна перевага закону: він дозволить платити за реально отриману послугу, а також зробить саме споживання більш прозорим, переконаний депутат.

Якщо люди побачать, що в трикімнатній квартирі споживання менше, ніж в однокімнатній, а там живе родина з п’яти людей, то зрозуміло, що там щось неправильно

«В електронному кабінеті (мешканці – ред.) зможуть побачити, скільки будинок споживає, скільки споживає кожна квартира. Якщо люди побачать, що в трикімнатній квартирі споживання менше, ніж в однокімнатній, а там живе родина з п’яти людей, то зрозуміло, що там щось неправильно», – зазначає депутат.

Як пояснює співавтор закону, комерційний облік буде проводитися за показниками загальнобудинкового лічильника. Індивідуальні прилади, встановлені в квартирах, виконуватимуть функцію розподільчих.

Радник заступника голови Київської міськдержадміністрації Олексій Тихонов зазначає, що показники загальнобудинкового лічильника можуть перевищувати суму показників лічильників усіх квартир в будинку з кількох причин: через зловживання з боку когось із сусідів, а також через різницю в точності приладів або внаслідок аварії у внутрішніх мережах.

З’явиться додатковий рядок, в якому буде розподілена між квартирами різниця між сумою показників по квартирах та будинковим приладом

«Тоді з’явиться додатковий рядок (у платіжках – ред.), в якому буде розподілена між квартирами різниця між сумою показників по квартирах та будинковим приладом», – каже представник КМДА.

А от тарифи на воду та на тепло мають знизитись, адже законом передбачено, що із тарифу має бути виключена складова на перевірку та встановлення лічильників, яка завжди там була присутня, зауважує депутат Дмитро Андрієвський.

«Сьогодні відбувається те саме: все рівно хтось краде, а сплачують – всі решта, тільки сплачують в тарифі в закритій статті, так звана «інвестиційна складова», і сплачують в 3-5 разів більше. Ця складова в тарифі – непрозора. А зараз чітко можна буде побачити де, в якій квартирі відбувається зменшене споживання», – зазначає Андрієвський.

Виконавчий директор Асоціації управителів багатоквартирними будинками Андрій Нікончук наголошує, шо комерційний облік комунальних послуг – це європейська практика і вона необхідна, аби люди звертали більше уваги на те, що відбувається в їхньому будинку. Але застерігає: якщо мешканці будуть байдужими, то несумлінне керівництво ОСББ чи керуючої компанії зможе списувати втрату ресурсів через власну недбалість на споживачів. Також, зауважує Нікончук, закон не спричинить зростання тарифів.

«Просто в платіжках буде додана одна графа, яка буде передбачати компенсацію оператору зовнішньо-інженерних мереж витрат на встановлення, заміну, ремонт, обслуговування та повірку загальнобудинкових лічильників», – каже він.

Різницю будуть розписувати на тих, в кого лічильників немає

Водночас закон не надає жодних важелів впливу і покарання недобросовісних мешканців, які крадуть воду шляхом шахрайства із лічильниками, свідомо занижують їх показники або зовсім їх не надають, зазначає Нікончук. Як він каже з досвіду – ніхто нікого в квартири не пускає, і це б’є по всіх жителях будинку: «На даному етапі цю різницю будуть розписувати на тих, в кого лічильників немає».

Проблему визнає й Тихонов, але підкреслює: вона була й раніше, лише тепер закон знімає з монополіста відповідальність за ситуацію у внутрішніх мережах житлових будинків, яка все одно йому непідконтрольна.

Раніше люди крали в монополіста, тепер крастимуть в сусіда

«Закон перекинув цю проблему з монополіста-надавача послуг, який наразі несе збитки через цю різницю, на людей як власників внутрішньобудинкових мереж. Раніше люди крали в монополіста, тепер крастимуть в сусіда», – погоджується Олексій Тихонов. І додає, що закон захищає споживачів від некоректного нарахування плати за комунальні послуги: «Якщо людина впустить контролера і доведе, що прилад працював нормально, просто з якихось причин не передавав дані, їй зобов’язані зробити перерахунок».

Кияни, опитані журналістами Радіо Свобода на вулицях міста, розділилися в оцінках того, чи допомагає лічильник заощаджувати, але скаржаться на складність процедури встановлення.

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Слабкими місцями закону Олексій Тихонов називає можливий конфлікт із деякими іншими законодавчими актами, зокрема в частині використовуваної термінології, а ще відсутність окремих технічних механізмів його реалізації.

«Мінрегіонбуд та Кабмін повинні розробити методики, як між мешканцями будинку будуть розподілятися (показники будинкових лічильників – ред.), та як будуть вводитись поправочні коефіціенти для тих розподільників тепла, що стоятимуть в старих будинках, де неможливо встановити прилади окремого обліку опалення в квартирах», – каже він і додає, що без цих доповнень закон просто не зможе запрацювати.

В комітеті Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства планують відстежувати виконання цього закону і вносити зміни, враховуючи відгуки суспільство та ОСББ, запевнив народний депутат Дмитро Андрієвський.

А в Адміністрації президента очікують, що закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» дозволить знизити на три чверті обсяг необлікованих витрат води у внутрішньо-будинкових системах та скоротити споживання теплової енергії протягом 1-3 років у середньому на 15-20%, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню споживання газу та скороченню викидів парникових газів, зазначає у своєму повідомленні прес-служба Петра Порошенка.

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