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21 Серпень 2017, Київ 16:16
Новини | Економіка

«Нафтогаз» збільшує з вересня ціни на газ для промисловості на 6,3-6,7%

Ілюстративне фото

У вересні ціни на газ для промислових споживачів зростуть на 6,3-6,7%, порівняно із серпнем цього року, повідомляє НАК «Нафтогаз України» на своєму сайті.

«Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з «Нафтогазом»», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до комерційної пропозиції, зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ за передоплатою в обсязі понад 50 тисяч кубічних метрів на місяць, за умови відсутності боргів перед компанією, і для 100-відсоткових дочірніх компаній «Нафтогазу».

Компанія зазначає, що з 1 жовтня 2015 року в Україні діє закон «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, окрім винятків, зазначених у згаданому документі.

Раніше, 17 серпня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про те, що уряд не підтримуватиме жодних підвищень цін на газ на новий опалювальний сезон, оскільки для цього, за його словами, немає жодних підстав.

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