У Саудівській Аравії розпочинається хадж

Близько двох мільйонів мусульман зі всього світу 30 серпня починають щорічне паломництво до розташованих у Саудівській Аравії головних святинь ісламського світу.

Паломники, одягнені в безшовну тканину, виконають ряд ритуалів протягом п'яти днів. Серед них прохід проти годинникової стрілки сім разів навколо Кааби, розміщеної у Великій мечеті Мекки святині.

Хадж є одним із п’яти принципів ісламу, які кожний повносправний мусульманин має виконати щонайменше один раз у житті.

Очікується, що приблизно 90 тисяч іранців візьмуть участь у паломництві цього року. Це станеться після бойкоту події в 2016 році, який був реакцією на напад, що стався два роки тому. Тоді загинули понад дві тисячі людей.

Цьогорічний хадж також відбувається на тлі дипломатичної кризи між Катаром та іншими арабськими країнами, включно із Саудівською Аравією. Також за останній рік екстремістське угруповання «Ісламська держава» втратило значні території, які колись контролювало в Іраку та Сирії.